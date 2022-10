Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - schwer verletzt nach Unfall

Norderney - betrunken gefahren

Marienhafe - Unfallflucht

Norden - vier beschädigte Fahrzeuge nach Überholvorgang

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Aurich ein schwerer Unfall. Gegen 17 Uhr war eine 69-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Großen Mühlenwallstraße unterwegs als sie in einem Kurvenbereich nach rechts von der Straße abkam und mit einer 38-jährigen Fußgängerin zusammenstieß. Diese wird durch den Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt.

Mittwochabend war ein Radfahrer betrunken auf Norderney unterwegs. Durch seine auffällige Fahrweise fiel er den Beamten um 23.00 Uhr in der Deichstraße auf. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein im Anschluss freiwillig durchgeführter Test ergab, dass der 38-Jährige erheblich alkoholisiert und nicht in der Lage war, sein Fahrrad sicher zu führen. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Am Dienstagnachmittag ist es zu einer Unfallflucht in Marienhafe gekommen. Auf einem Supermarktparkplatz in der Straße Mühlenloog ist in der Zeit von 16.45 Uhr bis 17.00 ein Fahrzeug gegen einen weißen Citroen gefahren. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Marienhafe unter 04934 91059-0 entgegen.

Am Mittwochnachmittag ist es zu einem Unfall mir vier Fahrzeugen in Norden gekommen. Ein 84-jähriger Toyota-Fahrer fuhr um 14.30 Uhr auf der Wurzeldeicher Straße in Richtung Wirdum als er den vor ihm fahrenden 59-jährigen LKW-Fahrer überholen wollte. Beim Überholen touchierte der Fahrer erst den Außenspiegel eines entgegenkommenden Skodas und kam dann zwischen ein weiteres entgegenkommendes Auto und dem LKW. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt, drei davon erheblich.

