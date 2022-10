Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Aurich - Auffahrunfall Am Dienstagmittag ist es in Aurich zu einem Unfall gekommen. Die 61-jährige Peugeot-Fahrerin stand um 12.20 Uhr auf der Leerer Landstraße an der roten Ampel als der 20-jährige Ford-Fahrer dies zu spät bemerkt und auf das Fahrzeug auffuhr. Die Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Pressestelle Nancy Rose ...

