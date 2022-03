Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Hafen: Beim Abbiegen über Verkehrsinsel gefahren und Schilder beschädigt - Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf der L88

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Mittwochmorgen (09.03.2022) ist es auf der L88 am "Eikesberg" zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein grauer Opel Mokka befuhr von der Autobahn 1 kommend die Ausfahrt der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen. An der Kreuzung zur L88 bog der Opelfahrer nach links in Richtung der Osnabrücker Innenstadt ab. Hierbei fuhr er über eine Mittelinsel und beschädigte vier Verkehrszeichen, die auf der Querungshilfe standen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfallzeitpunkt machen können. Diese werden gebeten, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

