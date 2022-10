Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Ihlow - Ortsschild entwendet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Unbekannte Täter schlugen Fahrzeugscheibe in Ihlow ein. Der Fahrzeughalter stellte seinen schwarzen Volkswagen am Montagabend, gegen 17.10 Uhr, auf einem Pendlerparkplatz in der Friesenstraße ab. Als er am nächsten Morgen zurückkehrte, stellte er fest, dass eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen und persönliche Gegenstände entwendet wurden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Ihlow - Ortsschild entwendet

In Ihlow ist es zu einem Diebstahl gekommen. Bereits in der Zeit vom 30.09.2022 bis zum 03.10.2022 haben unbekannte Täter das Ortsschild von Simonwolde in der Ihlower Straße entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell