Verkehrsgeschehen

Großefehn - Unfall nach Rotlichtverstoß

In Großefehn ist es zu einem Unfall mit drei Beteiligten gekommen. Im Kreuzungsbereich des Postwegs missachtete ein 31-jähriger Fordfahrer das Rotlicht der dortigen Ampel. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einem 39-jährigen Audifahrer, welcher wiederum gegen eine 50-jährige Toyotafahrerin prallte. Verletzt wurde niemand. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Großefehn - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Montag ist es in Großefehn zu einer Unfallflucht gekommen. In der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr wurde der vor einem Musikgeschäft in der Kanalstraße Süd abgestellte graue Citroen hinten rechts beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.

