POL-AUR: Wittmund - Pedelec gestohlen

Aurich/Wittmund (ots) - Pressemitteilung der PI Aurich/Wittmund 08.10.2002 Altkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Aurich - Wohnungseinbruch In dem Zeitraum vom 28.09.2022 bis zum 07.10.2022 kam es im Extumer Weg in Aurich zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter brachen in ein dortiges Wohnhaus ein und entwendeten neben einer größeren Summe an Bargeld diversen ...

mehr