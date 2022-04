Polizei Köln

POL-K: 220415-1-K Schwerstverletzte Person nach Zusammenstoß mit Laternenmast

Köln (ots)

Nach dem Zusammenstoß mit einem Laternenmast ist am Freitagmorgen (15. April) in Köln-Lindenthal die 51-Jahre alte Beifahrerin eines Mercedes mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Der 22-jährige Fahrer erlitt leichten Verletzungen. Gegen 6 Uhr war er auf der Dürener Straße in Richtung Innenstadt aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Laternenmast gefahren. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei Köln war im Einsatz. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zu der Unfallursache aufgenommen. (jk/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell