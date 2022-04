Polizei Köln

POL-K: 220414-4-K Vier Männer überfallen Juwelier in Köln-Sülz - Zeugensuche

Köln (ots)

Bei einem bewaffneten Raubüberfall am Donnerstagvormittag (14. April) haben vier maskierte Männer einen Juwelier auf der Sülzburgstraße ausgeraubt. Gegen 10 Uhr sollen sie das Geschäft betreten haben. Einer soll eine Waffe auf die zwei Inhaber gerichtet haben, während die Komplizen mit Messern und Stangen auf die Auslage einschlugen. Mit Bargeld und Schmuck flüchteten die Maskierten über die Münstereifeler Straße, nach links in die Marsiliusstraße in Richtung der Nikolausstraße. Sie sollen zur Tatzeit dunkle Kleidung getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu den Flüchtigen unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (jk/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell