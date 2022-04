Polizei Köln

POL-K: 220414-1-K E-Scooter-Fahrer nach Sturz mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus

Köln (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (14. April) hat sich ein 35 Jahre alter Mann beim Sturz mit einem E-Scooter in der Innenstadt schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der Unfall wurde von der polizeilichen Videobeobachtung aufgezeichnet. Es ist zu sehen, wie der Mann gegen 2 Uhr "am Domkloster" plötzlich ins Schlingern gerät, stürzt und mit dem Kopf voran auf dem Asphalt aufschlägt. Rettungskräfte brachten den 35-Jährigen in ein Krankenhaus. (as/de)

