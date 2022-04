Polizei Köln

POL-K: 220413-5-K Tötungsdelikt in Köln-Mülheim - Mordkommission eingerichtet

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Nach dem mutmaßlichen Sprung eines 59 Jahre alten Kölners aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses auf der Graf-Adolf-Straße in Köln-Mülheim hat die Polizei Köln am Mittwochmorgen (13. April) in der Wohnung des Mannes seine tote Ehefrau (54) gefunden. Rettungskräfte brachten den 59-Jährigen ins Krankenhaus, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 10 Uhr hatte ein Anwohner den 59-Jährigen leblos im Hinterhof des Hauses gefunden und die Polizei informiert. Die Hintergründe sind noch unklar. (jk/as)

