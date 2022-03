POL-WES: Neukirchen-Vluyn/Duisburg - 81-Jährige wird wohlbehalten aufgefunden

Alpen / Kamp-Lintfort (ots) - Am Montagabend gegen 19.15 Uhr kam es im Rahmen einer Karnevalsveranstaltung an der Tackenstraße in Alpen zu einer Körperverletzung. Aus bislang unbekannten Gründen verpasste ein 33-jähriger Xantener einem 18-jährigen Alpener eine Kopfnuss. Der 18-jährige wurde hierbei so schwer ...

mehr