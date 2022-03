Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen

Kamp-Lintfort: Körperverletzung bei einer Karnevalsveranstaltung

33-Jähriger verletzte einen Polizeibeamten

Alpen / Kamp-Lintfort (ots)

Am Montagabend gegen 19.15 Uhr kam es im Rahmen einer Karnevalsveranstaltung an der Tackenstraße in Alpen zu einer Körperverletzung.

Aus bislang unbekannten Gründen verpasste ein 33-jähriger Xantener einem 18-jährigen Alpener eine Kopfnuss. Der 18-jährige wurde hierbei so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Der 33-jährige Xantener verhielt sich vor Ort weiterhin aggressiv und kam mehreren Platzverweisen nicht nach. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Xantener in Gewahrsam und brachten ihn zur Polizeiwache nach Kamp-Lintfort.

Auch da zeigte sich der Xantener aggressiv und unkooperativ. Er versuchte einen 43-jährigen Polizeibeamten zu treten und zu schlagen. Als diesem ein 50-jähriger Polizeibeamter zur Hilfe kam, verletzte der Xantener den Polizeibeamten im Gesicht.

Ein Arzt entnahm dem Xantener eine Blutprobe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell