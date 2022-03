Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Diebe bohrten Tür einer Lagerhalle auf

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

In der Zeit von Samstag, 19.00 Uhr, bis Montag, 08.30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in eine Lagerhalle am Hansaring ein. Dazu bohrten sie ein Türschloss auf und durchsuchten im Inneren alle Räume. Sie entwendeten Kupferdraht und flüchteten unerkannt.

Es ist davon auszugehen, dass die Täter beim Aufbohren der Türe Lärm verursacht haben. Die Kripo sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges im Tatzeitrum beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

