Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrecher brachen Garagen am Marienhospital auf

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

In der Zeit von Freitag, 14.00 Uhr, bis Montag, 07.10 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in zwei Garagen des Marienhospitals am Kaldenberg ein. Außerdem brachen sie ein Kellerfenster auf, drangen jedoch nicht in das Gebäude ein.

Aus den Garagen stahlen sie mehrere Gartengeräte und flüchteten anschließend unerkannt.

Tatbeute:

1 Freischneider der Marke Stihl in orange-weiß, 1 Laubbläser mit Akku der Marke Stihl in orange-weiß, 2 Lithiumionenakkus der Marke Stihl in orange.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

