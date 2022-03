Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Unbekannte beschädigten Ampeln in Voerde

Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 01.00 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung eine beschädigte Ampelanlage an der Kreuzung Hindeburgstraße / Am Industriepark fest. Unbekannte hatten Bauteile der Lichtzeichenanlage heruntergerissen. Dabei handelte es sich vorwiegend um die Abdeckungen und die Lichtquellen.

Wenige Stunden später gegen 05.00 Uhr stellte eine andere Streifenwagenbesatzung an der Kreuzung Hindenburgstraße / Hammweg eine ähnliche Beschädigung fest. Unbekannte hatten auch hier diverse Abschirmblenden abgerissen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell