POL-K: 220414-2-K Illegales Rennen: Audi Quattro, Führerschein und Smartphone beschlagnahmt

Köln (ots)

Nach einem mutmaßlichen illegalen Rennen auf der Inneren Kanalstraße in Köln-Neustadt Nord hat die Polizei am Mittwochabend (13. April) einen Audi Quattro sowie den Führerschein und das Smartphone des 23 Jahre alten Fahrers beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu dem Fahrer des am Rennen beteiligten Yamaha Motorrads mit Kölner Kennzeichen dauern noch an.

Ein Zeuge (23) hatte der Polizei gegen 20.30 Uhr mitgeteilt, der schwarze Audi und die Yamaha würden an Ampeln auf der Universitätsstraße nach gegenseitigen Handzeichen mit aufheulenden Motoren über die Innere Kanalstraße rasen und andere Fahrzeuge links wie rechts überholen.

Dank guter Beschreibung der Fahrzeuge inklusive der Kennzeichen sowie der Fahrtstrecke stellte ein Streifenteam den 23-Jährigen am "Neusser Wall". (as/de)

