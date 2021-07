Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte bauen Kühlergrill aus Mercedes aus

Hagen-Haspe (ots)

Bislang unbekannte Täter stahlen am Mittwoch (14.07.2021) in Haspe den Kühlergrill des Autos eines 52-jährigen Hageners. Sein 19-jähriger Sohn kam gegen 12.00 Uhr zur Polizeiwache Haspe und sagte dem Polizeibeamten, dass er die Beschädigung an dem Mercedes seines Vaters festgestellt hat. Der PKW stand zwischen 02.00 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Hinterhof eines Hauses in der Schützenstraße. Unbekannte bauten das Fahrzeugteil in diesem Zeitraum aus und stahlen es. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

