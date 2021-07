Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Ladendiebe vorläufig festgenommen

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwochabend (14.07.2021) nahmen Polizeibeamte in der Innenstadt zwei Ladendiebe vorläufig fest, die mit speziell präparierten Taschen Elektroartikel gestohlen haben. Der 33-jährige Mitarbeiter des Geschäftes in der Mittelstraße wurde gegen 18.30 Uhr auf die beiden 35- und 21-jährigen Männer aufmerksam. Er sagte den Polizeibeamten, dass sie in auffälliger Weise zusammen durch das Geschäft gegangen sind. Plötzlich verließ einer der Beiden die Filiale, ohne zuvor an der Kasse etwas bezahlt zu haben. Als er die Männer anschließend ansprach und in sein Büro bat, fand er in einem Rucksack zwei Tablet-PCs, die offensichtlich aus einem Regal gestohlen wurden. Die Beamten fanden darüber hinaus weitere hochwertige Ware, für die die Männer keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten sowie Seitenschneider. Bei näherer Betrachtung der mitgeführten Rucksäcke konnten sie außerdem feststellen, dass diese präpariert wurden. Somit war es den Tätern möglich, alarmgesicherte Ware ohne das Auslösen eines akustischen Signals aus dem Geschäft zu transportieren. Da gegen beide Männer Haftgründe vorlagen, nahmen die Beamten sie vorläufig fest und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Außerdem leiteten sie Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Ladendiebstahls gegen sie ein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell