POL-HA: 21-Jähriger begeht Ladendiebstahl mit Waffen

Am Mittwochmorgen (14.07.2021) ereignete sich in der Innenstadt ein Ladendiebstahl, bei dem der Tatverdächtige ein Pfefferspray mit sich führte. Ein 47-jähriger Mitarbeiter des Drogeriemarktes in der Hohenzollernstraße wurde gegen 10.00 Uhr auf den 21-jährigen Tatverdächtigen aufmerksam. Er konnte den Hagener dabei beobachten, wie dieser ein hochwertiges Parfüm an sich nahm und dieses in die Verpackung günstigerer Kontaktlinsen steckte. Damit ging er zur Kasse und bezahlte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden bei der anschließenden Anzeigenaufnahme am Gürtel des 21-Jährigen ein Pfefferspray. Dieses stellten sie sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen gegen den Hagener ein. (sen)

