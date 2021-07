Polizei Hagen

POL-HA: 63-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis nach Geschwindigkeitsverstoß angehalten

Hagen-Eilpe (ots)

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung hielten Polizeibeamte am Dienstagmorgen (13.07.2021) in Eilpe einen 63-jährigen Wipperfürther an, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen 08:00 Uhr stellten sie am Volmeabstieg fest, dass er die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte. Im Rahmen der Kontrolle sagte er zunächst, dass er seinen Führerschein nicht dabei habe. Als die Polizisten genauer nachfragten, räumte er ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (sen)

