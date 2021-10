Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Eine Person bei Auffahrunfall leicht verletzt (27.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Auffahrunfall verursacht hat eine Autofahrerin am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 27, Höhe der Messe Villingen-Schwenningen. Eine 40-jährige VW Golf-Fahrerin reagierte zu spät, als eine vor ihr fahrende 67-jährige Mercedes-Fahrerin abbremste und fuhr auf. Dabei erlitt eine 57-jährige Mitfahrerin im Mercedes leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro.

