Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Wittmund - Pedelec gestohlen In der Zeit vom 08.10.2022, 20 Uhr bis zum 09.10.2022, 09 Uhr kam es in Wittmund zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten vor einem Mehrparteienhaus in der Emdener Straße ein graues Pedelec der Marke Haibike, welches mit einem Kettenschloss gesichert war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen. ...

mehr