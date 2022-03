Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wietze - Betrunkener flüchtet vom Unfallort

Celle (ots)

Ein 39 Jahre alter Autofahrer aus Wietze hat am frühen Montagmorgen einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend vom Unfallort geflüchtet. Der Mann wollte vom Schafbrückenweg in den Kreisverkehr an der B 214 einfahren, als er die Vorfahrt eines anderen PKW missachtete, der sich von links näherte. Es folgte ein Zusammenprall beider Fahrzeuge, bei dem sowohl der Unfallverursacher als auch der 33 Jahre alte Fahrer des anderen Fahrzeugs leicht verletzt wurden. Noch vor Eintreffen der Polizei setzte sich der offenbar angetrunkene Verursacher wieder in seinen PKW und fuhr in Richtung Jeversen davon. Die Polizeibeamten verfolgten das Fahrzeug und konnten es kurz darauf stoppen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

