POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 13-jährigen Mädchen aus Klein Vielen

Neubrandenburg (ots) - Am 24.05.2022 wurde das Polizeihauptrevier in Neubrandenburg über eine aufgebrochene Garage im Gewerbegebiet der Warliner Straße informiert. Die Garage dient einer örtlichen Firma als Materiallager und befindet sich in einem durch mehrere Firmen genutztem Gebäudekomplex in der Warliner Straße 6. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften ...

mehr