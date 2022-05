Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Werkzeuge und Baumaterialien aus Firmenlager gestohlen

Neubrandenburg (ots)

Am 24.05.2022 wurde das Polizeihauptrevier in Neubrandenburg über eine aufgebrochene Garage im Gewerbegebiet der Warliner Straße informiert. Die Garage dient einer örtlichen Firma als Materiallager und befindet sich in einem durch mehrere Firmen genutztem Gebäudekomplex in der Warliner Straße 6.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich in der Zeit vom 23.05.2022, 17:00 Uhr bis zum 24.05.2022, 12:00 Uhr bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Gegenstände im Gesamtwert von circa 10.000 Euro. Unter anderem wurden Baumaterialien und diverse Werkzeuge sowie Maschinen aus dem Bestand der Sanitärfirma entwendet.

Zur Spurensuche und -sicherung kamen Beamte des Kriminaldauerdienstes zum Einsatz, welche die Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls zur Bearbeitung an das Kriminalkommissariat Neubrandenburg übergeben haben.

Wer Hinweise auf auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in dem fraglichen Zeitraum geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/5582224 zu melden.

