Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen in Neustrelitz

Neustrelitz (ots)

Am 23.05.2022 gegen 17:40 Uhr kamen Beamte des Polizeihauptreviers Neustrelitz wegen mehrerer Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen in der Semmelweisstraße in Neustrelitz zum Einsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Täter insgesamt 4 geparkte PKW auf einem öffentlichen Parkplatz nahe des Stadthafens, indem sie den Lack mittels eines unbekannten, spitzen Gegenstandes insbesondere im Bereich der Motorhauben zerkratzten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Die Tat hat sich in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr des gestrigen 23.05.2022 ereignet.

Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und gaben den Sachverhalt zur weiteren Ermittlung an die Kriminalkommissariataußenstelle Neustrelitz. Personen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981/258 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell