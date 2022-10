Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl

Am Sonntagnachmittag ist es in Aurich zu einem Diebstahl gekommen. Unbekannte Täter entwendeten gegen 16 Uhr aus einem Vorraum eines Veranstaltungsraums im Eickebuscher Weg mehrere Jacken und persönliche Gegenstände. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um zwei männliche Personen, die wie folgt beschrieben werden. Eine Person soll ungefähr 30 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß sein, eine schlanke Statur und kurze schwarze Haare haben. Bekleidet sei der Mann mit einem dunklen Oberteil gewesen. Die andere Person wird beschrieben als ungefähr 20 bis 35 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß, soll ebenfalls eine schlanke Figur und schwarze Haare haben, welche vorne auffällig gelockt gewesen seien. Zudem hätte die Person einen Drei-Tage-Bart getragen. Die erstgenannte Person soll mit mehreren Jacken die Dahlienstraße in Richtung Brunsstraße gelaufen sein. Kurze Zeit später sei sie, ohne Jacken, wieder zurückgekommen und dann in Richtung Von-Tirpitz-Straße unterwegs gewesen. Anwohner, die in der genannten Umgebung verdächtige Personen wahrgenommen, auf ihren Grundstücken festgestellt haben oder sogar Kameraaufnahmen besitzen, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Ihlow- Mähroboter gestohlen

In Ihlow ist es zu einem Diebstahl gekommen. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 30.09.2022 bis 03.10.22 einen grünen Mähroboter der Marke Anbrogio von einem Grundstück in der Langeooger Straße. Dabei entstand ein Schaden von 1800 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Aurich unter 04941 606215.

