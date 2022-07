POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl, Täterin durch die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein ermittelt

Neumagen-Dhron (ots) - Am Sonntag, 26.06.2022 gegen 14:45 Uhr kam es am Katharinenufer in Neumagen-Dhron in Höhe des Angelhäuschens zu einem Verkehrsunfall. Ein Radfahrer war aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW gefahren und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Es soll sich um ein älteres ...

mehr