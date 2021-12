Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin von Duo bestohlen - Zeugen gesucht

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (09.12.), gegen 12:15 Uhr, hatte eine 82-jährige Grevenbroicherin ihren Einkauf in einem Discounter an der Kolpingstraße beendet und war mit ihrem Rollator auf dem Heimweg, als sie auf Höhe der Einmündung der Von-Bodelschwingh-Straße von einem Pärchen angesprochen wurde. Die beiden wollten von ihr wissen, wo sie einkaufen könnten, und ließen sich die Richtung zeigen. Danach entfernten sie sich.

Die Seniorin stellte allerdings fest, dass aus ihrer Handtasche, die sich am Rollator befand, das Portemonnaie entwendet worden war. Sie erstattete Anzeige.

Das Pärchen konnte sie wie folgt beschreiben: Der Mann soll etwa 20 Jahre alt und 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte schwarze Haare und einen Dreitagebart. Er war dunkel gekleidet. Seine Begleiterin soll ebenfalls etwa 20 Jahre alt gewesen sein und war circa 160 Zentimeter groß. Sie hatte schwarze Haare und trug eine helle lange Jacke, einen hellen Schal und Stiefel.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer das Paar beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Taschendiebe sind überall dort am Werk, wo Menschen abgelenkt sind. Ihre Polizei gibt Ihnen folgende Tipps:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde auf Sie zukommen und den persönlichen Distanzradius deutlich unterschreiten - Nehmen Sie nur so viel Geld mit, wie Sie auch wirklich benötigen - Tragen Sie Wertsachen, wie Handys und Geldbörsen, in verschlossenen Innentaschen

Mehr Informationen zum Schutz gegen Taschendiebstähle finden Sie auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

