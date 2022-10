Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Mountainbike entwendet

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Mountainbike entwendet

Am Montag ist es zu einem Fahrraddiebstahl gekommen. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von 10:15 Uhr bis 11:45 Uhr in der Herdestraße ein verschlossenes schwarzes Mountainbike. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell