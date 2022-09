Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Festnahmen nach Graffiti - Platzverweis wegen Alkohol-Festnahme nach verbotenem Gruß + Polizeieinsatz nach Drohung +Z elle statt Festzelt + Angriff mit Whiskeyflasche + Brand + Trickbetrug + Einbruch

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Festnahmen nach Graffiti

Die Polizei nahm in der Nacht zum Sonntag, 04. September zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren vorübergehend fest. Sie stehen unter dem Verdacht, in Marburg eine Vielzahl von Sachbeschädigungen durch Graffiti begangen zu haben. Die Polizei stellte bei ihnen u.a. Schablonen und Spraydosen sicher. Ein Zeuge brachte die Polizei auf die Spur der Männer. Der Zeuge hatte das Aufbringen eines Textes auf dem Gehweg beobachtet. Letztendlich ermittelte die Polizei insgesamt bislang 16 Tatorte auf dem Radweg westlich der Lahn, der Lahnstraße, Robert-Koch-Straße und Uferstraße. Der Text, der zur Teilnahme an einer Veranstaltung aufrief, und auch ein Symbol weisen auf eine politische Motivation der Taten hin. Die Polizei entließ die Männer im Anschluss an die notwendigen Maßnahmen, die u.a. eine erkennungsdienstliche Behandlung umfassten.

Marburg - Erst Platzverweis wegen Alkoholkonsum dann Festnahme nach verbotenem Gruß

Für zwei Männer aus dem Ostkreis endete der Besuch in Marburg in der Nacht zum Samstag, 03. September, mit vorübergehenden Festnahmen und mutmaßlich noch einem gerichtlichen Nachspiel. Die Männer gehörten zu einer Gruppe von ca. 10 Personen, die aufgrund des Alkoholverbots an der Wasserscheide durch das Ordnungsamt der Stadt Marburg einen entsprechenden Platzverweis erhielten. Als sich die Männer zwischen 22.30 und 22.35 Uhr entfernten, skandierten die beiden lautstark eine verbotene Grußform. Die Polizei ermittelte sie in einer Kneipe in der Oberstadt und nahm sie um kurz nach Mitternacht vorübergehend fest. Sie müssen sich demnächst wegen des Verwendens von verfassungswidrigen Parolen (§ 86a StGB) verantworten.

Fronhausen - Polizeieinsatz nach Drohung - Schwarze Waffe war Spielzeugpistole

Am Samstagabend (02. September) löste das Verhalten eines, wie sich herausstellte 13-jährigen Kindes einen Polizeieinsatz auf dem Festplatz in Fronhausen aus. Das Rad fahrende Kind hatte im Vorfeld mit der Spielzeugwaffe im Vorbeifahren so hantiert, dass eine Frau dies als Bedrohung auffasste. Als diese Frau das Kind auf dem Festplatz wiedererkannte, informierte sie die Polizei. Bei der Durchsuchung des Rucksacks fand die Polizei dann tatsächlich die schwarze Spielzeugwaffe. Nach dem aufklärenden Gespräch über Ursache und Wirkung des Verhaltens übergab die Polizei das Kind an die Erziehungsberechtigte.

Fronhausen - Zelle statt Festzelt

Ein 27-jähriger augenscheinlich alkoholisierter Mann beabsichtigte am Samstag den Besuch des Festzelts. Seine Reaktion nach der Verwehrung des Zutritts führte ihn dann statt ins Zelt in die Zelle. Als man dem Mann am Samstag, 02. September, gegen 22 Uhr, den Zutritt in das Festzelt verweigerte, reagierte er provokant und aggressiv und drohte, in dem er ein langes Messer zeigte. Die zunächst gemeldete Machete erwies sich später als ein sogenanntes "Dönermesser". Die Polizei fahndete kurz nach dem Mann und fand ihn in einem Hausflur. Das dann sichergestellte Messer hatte er vor Eintreffen der Polizei bereits im Hausflur abgelegt. Der polizeibekannte 27-Jährige widersetzte sich jeglichen Maßnahmen und blieb aggressiv, sodass die Polizei ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nahm. Selbst nach der ärztlichen Untersuchung beruhigte sich der Mann nicht und randalierte in der Zelle, wobei er Teile des Inventars z.B. die Überwachungskamera zerstörte. Erst nach der daraufhin erfolgten erneuten Fixierung änderte sich das Verhalten.

Marburg - Angriff mit der Whiskeyflasche

Eine 20 Jahre junge, wohnsitzlose Frau griff mit offenbar zum Schlag erhobenen Arm mit Whiskeyflasche in der Hand eine Polizeistreife an. Der Angriff ging ins Leere, die Frau zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle.

Der Vorfall passierte in der Nacht zum Sonntag, 04. September, um kurz nach 01 Uhr in der Straße Am Richtsberg, Zeugen meldeten der Polizei zuvor eine randalierende Frau, die auf ihrem Weg ständig gegen geparkte Fahrzeuge tritt. Als die Polizei die Frau mit dem Ziel der Kontrolle ansprach, ging sie mit dem erhobenem Arm und Flasche in der Hand auf die Polizei los. Die Streife konnte ausweichen und die Frau letztlich überwältigen. Ihr Alkotest zeigte 1,43 Promille, sodass die Polizei sie zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam nahm. Ob tatsächlich an den geparkten Autos ein Schaden entstand, bedarf weiterer Ermittlungen.

Dautphetal-Holzhausen - Brand durch Feuerwerkskörper

Aufgrund der ersten Ermittlungen löste das Abbrennen von Feuerwerkskörpern einen Brand auf dem Elmberg aus. Weil ein Zeuge den Rauch früh bemerkte und die Feuerwehr rief, blieb ein größerer Schaden aus. Das Feuer am Freitag, 02. September, um kurz vor 19 Uhr beschädigte eine 3 x 8 Meter große Fläche des trockenen Wald und- Laubbodens und den Stamm einer Buche. Sachdienliche Hinwiese in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Trickbetrüger prellt Zeche erbeutet Wechselgeld

Mit dem typischen Vorgehen eines sogenannten Wechselfallenbetrugs erbeutete ein Mann fast 50 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Identifizierung des beschriebenen Mannes beitragen könnten. Es handelt sich um einen ca. 30 bis 35 Jahre alten Mann, nach Zeugenaussage ein südländischer Typ. Er hat dunkle Haare und Tätowierungen an beiden Oberarmen und im Nacken. Im Nacken sichtbar waren Engelsflügel. Er trug ein braunes Oberteil und hatte eine dunkle Gucchi Umhängetasche. Der Mann betrat am Samstag, kurz vor 20 Uhr ein Café in der Barfüßerstraße und bestellte ein Getränk. Als es ans Bezahlen ging, lenkte der Mann die Kassiererin nach eigenen Angaben ab, verwickelte sie in ein Gespräch und schaffte es so, neben dem Wechselgeld auch den eigenen 50 Euro Schein wieder einzustecken. Genau dieser Verlust fiel dann erst bei der Abrechnung auf. Wer kennt den beschriebenen Mann? Wer kann Hinweise zu seiner Identifizierung geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Einbruch in der Fontanestraße

Durch ein Kellerfenster stieg ein Einbrecher in ein Haus am Anfang der Fontanestraße ein. Der Täter durchsuchte offenbar ausschließlich auf der Suche nach Bargeld sämtliche Räume und erbeutete letztlich wenige hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit zwischen 16.15 Uhr am Samstag und 12.30 Uhr am Sonntag, 04. September bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

