Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gefährliches Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen und Betroffene + Motorroller gestohlen + Führerschein gefälscht -Drogentest positiv + 5 Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wehrda - Gefährliches Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen und Betroffene

Die Polizei sucht Zeugen und Beteiligte eines Geschehens, dass sich bereits am Sonntag, 24. Juli, um etwa 20.50 Uhr auf dem Weg von Cölbe nach Wehrda, speziell zwischen der Kreuzung Cölber Straße/Am Kaufmarkt und wenig später auf der Lahnbrücke abspielte. Ein Autofahrer fiel durch Fahren mit quietschenden Reifen, überhöhter Geschwindigkeit und bei der Lahnbrücke durch ein Überholmanöver auf, durch das ein entgegenkommender Autofahrer stark abbremsen musste. Die Polizei bittet speziell diesen Fahrer oder die Fahrerin sowie weitere Zeugen der Fahrweise, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Sarnau - Motorroller gestohlen

Aus dem frei zugänglichen Unterstand eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße verschwand in der Nacht zum Freitag, 02. Sep. 2022, zwischen 20.30 und 07 Uhr ein silberner Motorroller. Der Roller des Herstellers Yiying mit dem für 2022 gültigen Versicherungskennzeichen 844BGU war abgeschlossen. Es steht nicht fest, ob der Dieb den Roller wegfuhr, wegschob oder verlud. Wer hat in der Tatnacht entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise zu der Tat oder auch zum Verbleib des Zweirads geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Führerschein gefälscht -Drogentest positiv

Bei der Kontrolle in der Ziegelgartenstraße am Donnerstag, 01.September, gegen 16.25 Uhr, händigte der 28 Jahre alte Autofahrer einen gefälschten belgischen Führerschein aus. Ein auf THC reagierender Drogentest bestätigte den Verdacht des Drogeneinflusses, der im Laufe der Kontrolle entstand. Die Polizei stellte die Fälschung sicher, veranlasste die Blutprobe und unterband die Weiterfahrt.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Amöneburg - Schwarzer Audi Q 3 beschädigt - Unfallflucht auf dem Kuhweg

Die Polizei Stadtallendorf ermittelt nach einer Unfallflucht, die sich am Samstag, 27. August, zwischen 15.10 und 17 Uhr auf dem Parkplatz am sogenannten Kuhweg, der Verlängerung des Lindauer Tors parallel zur Kreisstraße 30 ereignete. Der an der Front auf der Beifahrerseite beschädigte Audi Q 3 stand vorwärts eingeparkt ordnungsgemäß auf einer der markierten Stellplätze. Der Schaden beträgt mindestens 1500 Euro. Der Unfallhergang steht nicht fest und es ergaben sich keine Hinweise zum beteiligten Fahrzeug. Der Verursacher flüchtete. Wer war zur Unfallzeit noch dort unterwegs und kann sachdienliche Hinweise geben?

Marburg - Verursacher bekannt - Betroffener gesucht

Nach einem Unfall auf dem toom-Parkplatz in der Afföllerstraße, am Dienstag, 30. August, gegen 14.20 Uhr, sucht die Polizei mal nicht den Unfallverursacher, sondern den das Unfallopfer. Der Verursacher, der nach der beim Ausparken entstandenen Kollision zunächst weiterfuhr, entschloss sich dann auf dem direkten Weg zur Polizei zu fahren, um den Unfall zu melden. Tatsächlich hatte der Mann sich aber nicht das Kennzeichen des beschädigten Autos, eines silbernen oder grauen Fahrzeugs, gemerkt. Nach Aussage des Verursachers müsste der gesuchte Pkw einen frischen, eher leichten Unfallschaden oberhalb vom Kotflügel hinten rechts haben. Wer parkte mit seinem jetzt offenbar beschädigten, silbernen oder grauen Auto an dem Dienstag auf dem Parkplatz des Baumarktes? Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten den Besitzer um Kontaktaufnahme unter Tel. 06421 406 0.

Marburg - Unfallflucht in der Stresemannstraße - Blauer Dacia Lodgy beschädigt

Die Unfallflucht in Höhe des Anwesens Stresemannstraße 18 passierte zwischen 12 Uhr am Dienstag und 20 Uhr am Mittwoch, 31. August. Zwar steht der genaue Unfallhergang nicht fest, wahrscheinlich kam es aber bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zu der Kollision, durch die an dem blauen Dacia vorne links ein Schaden in Höhe von mindestens 1500 Euro entstand. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin gibt es bisher nicht. Sachdienliche Hinweise auch zu diesem Geschehen bitte ebenfalls an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach - Flucht nach Kollision auf dem Rewe-Parkplatz in der Kirchbergstraße

Nach dem Schadensbild an und auf der Motorhaube des grauen Seat Leon kam es offenbar bei einem Rangiermanöver durch ein Fahrzeug mit mutmaßlich erhöhter Ladefläche, z.B. ein Pick-Up oder ein Kleinlastwagen oder Pritschenwagen zu der Kollision. Der Schaden am Seat liegt bei mindestens 2000 Euro. Der Unfall war am Mittwoch, 31. August, zwischen 12 und 12.05 Uhr. Der Seat parkte in einer der Doppelreihen. Wer hat in dieser kurzen Zeit ein Rangiermanöver beobachtet, bei dem es zu dem Schaden an dem grauen Pkw gekommen sein könnte? Wer hat den Unfall gesehen oder entsprechende Geräusche gehört und ein Fahrzeug wegfahren sehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Kirchhain - Streifschaden bei Kollision im Begegnungsverkehr

Als die beiden Autos auf der Kreisstraße 9 auf der Kreisstraße 9 zwischen Sindersfeld und Rauschenberg aneinander vorbeifuhren, kollidierten die Außenspiegel. Ohne anzuhalten fuhr einer der Beteiligten weiter nach Sindersfeld. Am Spiegel des anderen Autos, eines schwarzen Suzuki Swift, entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise zum verursachenden Auto und/oder dessen Fahrer/Fahrerin liegen bislang nicht vor. Die Unfallflucht passierte am Donnerstag, 01. September, um 06.50 Uhr. Wo steht seit dieser Zeit ein Fahrzeug mit einem frischen Spiegelschaden auf der Fahrerseite? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell