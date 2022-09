Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Erfolgreiche Kontrollen + Spiegelschaden am Oldtimer-Zeugen gesucht + ...und übrigens

Landkreis - Erfolgreiche Kontrollen

Die Polizei kontrollierte am Mittwoch, 31 August, zwischen 15 und 23 Uhr im Zusammenhang mit der Sommerkampagne zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls (https://innen.hessen.de/presse/polizei-startet-sommerkampagne-2022) stationär am Ortsausgang von Schönstadt an der B 3 sowie an der B 252 in Wetter und mobil überwiegend in der Stadt Marburg. Überprüft wurden insgesamt 109 Personen und 96 Fahrzeuge. Die Ermittler ahndeten diverse Ordnungswidrigkeiten, nahmen einen mit internationalem Haftbefehl wegen Brandstiftung Gesuchten fest und beendeten die Fahrten von insgesamt 5 unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss stehenden Männern. Unter letzteren befanden sich zwei Scooterfahrer im Alter von 21 und 25 Jahren. Bei dem einen reagierte ein Drogentest auf THC, bei dem anderen könnte der Wert von 0,87 Promille die festgestellten Schlangenlinien erklären. Der in Wetter überprüfte 18 Jahre alte Fahrer eines Kleinkraftrades besaß keinen Führerschein und fuhr nach dem Ergebnis des Drogentests unter dem Einfluss von THC. Ebenfalls keinen Führerschein besaß ein 25-Jähriger Autofahrer, dessen Test ebenfalls positiv auf THC reagiert hatte. Sein vorgezeigter Führerschein aus einem anderen Land war nicht mehr gültig. Bei dem Fünften handelt es sich um einen 27-jährigen Autofahrer. Auch bei ihm signalisierte der Drogentest einen Einfluss von THC. Die Polizei veranlasste in allen Fällen die nötige Blutprobe und unterband die Weiterfahrten durch Sicherstellungen von Autoschlüssel und im Fall der Elektroscooter durch deren Sicherstellung.

Biedenkopf - Spiegelschaden am Oldtimer

Die Polizei Biedenkopf sucht nach einer Verkehrsunfallflucht in der Hainstraße am Mittwoch, 31. August, zwischen 16.15 und 19.38 Uhr, nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Der betroffene Oldtimer, ein 30 Jahre alter, schwarzer Daimler-Benz 300E parkte ordnungsgemäß halbseitig auf der Straße und dem Gehweg. Als der Besitzer zurückkehrte, bemerkte er sofort, dass der Außenspiegel auf der Fahrerseite verstellt war. Bei genauerem Hinsehen bemerkte er den Schaden, den ein noch unbekanntes Fahrzeug mutmaßlich beim Vorbeifahrern verursacht hatte. Wer hat den Unfall in der Hainstraße gesehen? Wer hat in der fraglichen Zeit entsprechende Unfallgeräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Auto gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

...und übrigens

gab es dann bei der Polizei Biedenkopf am Dienstag, 30. August, einen Besuch, der anders als beabsichtigt ausging. Der Wunsch einer Anzeigenerstattung entwickelte sich zu einer unbeabsichtigten Selbststellung. Ein 19-Jähriger erschien und zeigte ein kursierendes Video, das ihn in einem Geschäft bei einem Bezahlvorgang zeigte. Er pochte auf sein Recht am eigenen Bild und verlangte neben der Anzeigenaufnahme auch die Unterbindung der weiteren Verbreitung. Was der Mann jedoch geflissentlich verschwieg, die Polizei aber in kurzer Zeit ermittelte, war die Tatsache, dass er bei dem aufgenommenen Bezahlvorgang eine gestohlene Debitkarte nutzte. Die Karte stammte aus einem Einbruch in ein Auto in Bad Laasphe vom gleichen Tag. Der bereits polizeibekannte Mann steht nun unter dem Verdacht des Diebstahls aus dem Auto und der anschließenden zweifachen missbräuchlichen Nutzung der erbeuteten Karte. Der Besuch bei der Polizei endete erst nach den notwendigen polizeilichen Maßnahmen.

