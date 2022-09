Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zwei mutmaßliche Betrüger festgenommen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Die Polizei nahm bereits am Sonntag, 28. August, zwei Männer wegen des Verdachts des Be-truges fest. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei in Würzburg lebende Männer im Alter von 22 und 25 Jahren. Sie werden beschuldigt, seit Mitte Juni ihre beiden Opfer bei wiederholten sowohl telefonischen als auch persönlichen Kontakten um letztlich einen fünfstelligen Geldbetrag betrogen zu haben. Als sie nach der Anfang August erstatteten Strafanzeige am Sonntag, 28. August, erneut Kontakt suchten, gelang es einem Opfer, rechtzeitig die Polizei zu informieren und so die Fest-nahme zu ermöglichen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erließ die zuständige Haftrichterin des Amtsge-richts Marburg am Montag, 29. August, Haftbefehle gegen beide Beschuldigte wegen des drin-genden Tatverdachts des gewerbsmäßigen Betrugs. Der polizeibekannte 25jährige Mann befin-det sich wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft. Den Haftbefehl gegen den 22jährigen Beschuldigten setzte die Richterin gegen Auflagen außer Vollzug. Bei dem Betrug ging es um eine bei den Opfern vorhandene Büchersammlung. Auf bislang nicht feststehende Weise schien der 25-Jährige über diese Büchersammlung an die Namen und die Anschriften seiner Opfer gekommen zu sein, wo er dann Mitte Juni unangemeldet und nicht angefordert erschien. Er suggerierte nach Ansicht der Sammlungen, dass es sich um ganz be-sonders hochwertige Bücher mit einem Wert in wahrscheinlich sechsstelliger Höhe handelt. Letztlich trat der 25-Jährige so überzeugend auf, dass er es schaffte, seine Opfer zu mehreren Unterschriften, Geldübergaben und Anweisungen für einen notwendigen Buchgutachter und für ein weiteres Buch zur Komplettierung zu veranlassen. Der Beschuldigte schaffte es zudem, an die persönlichen Daten und auch an die Bankdaten seiner Opfer zu kommen und schob einem der Opfer unwissend einen Bankkredit mit hohen Zinsen unter.

Hinweise über das Kriminalitätsphänomen Betrug, die Betrugsmaschen und die Prävention, also den Schutz vor Betrug, finden Interessierte im Internet, u.a. auf der Seite der Polizei Hessen ( https://k.polizei.hessen.de/1254894044) oder unter www.polizei-beratung.de.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher

Martin Ahlich, Pressesprecher der Polizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell