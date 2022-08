Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht in Beltershausen - Hoher Schaden an silbernem Golf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ebsdorfergrund

Der Schaden an dem silbernen VW Golf erstreckt sich fast über die gesamte Fahrerseite und beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Das Auto parkte von der Marburger Straße aus zur Straße Im Steu gesehen am rechten Fahrbahnrand in etwa in Höhe des Anwesens Frauenbergstraße 14. Nach den Spuren verursachte ein aufgrund gesicherter Lackspuren mutmaßlich blaues Fahrzeug den Schaden beim Vorbeifahren. Die Unfallzeit liegt zwischen 19.30 Uhr am Montag und 08.30 Uhr am Dienstag. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat das typische Unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein Auto gesehen? Wo steht seit spätestens Montagmorgen ein blaues Fahrzeug mutmaßlich mit frischem Unfallschaden auf der Beifahrerseite? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

