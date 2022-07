Ahaus (ots) - Unter dem Vorwand, dringend auf die Toilette zu müssen, haben sich am Donnerstag, 28.07.2022, gegen 12.00 Uhr zwei Frauen Zugang in eine Wohnung einer Seniorin in Ahaus verschafft. Als die Geschädigte die Wohnungstür an der Hindenburgallee öffnete, drängten die Diebinnen in die Räumlichkeiten. Eine Person verwickelte die Ahauserin in ein Gespräch, während ihre Mittäterin aus dem Schlafzimmer ...

