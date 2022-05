POL-HAM: Harley Davidson gestohlen - Hubschrauber zur Fahndung im Einsatz

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte Täter versuchten zwischen Montag, 9. Mai, 18 Uhr und Dienstag, 10. Mai, 10 Uhr, in ein Schuhgeschäft an der Brüderstraße einzubrechen. Durch einen Lichtschacht wollten der oder die Täter in das Haus gelangen, scheiterten jedoch. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

