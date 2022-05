POL-HAM: Versuchter Einbruch in Schuhgeschäft

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein 89-Jähriger verletzte sich bei einem Alleinunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße am Dienstag, 10. Mai, leicht. Gegen 10.20 Uhr war er auf seinem Leichtkraftrad in südöstliche Richtung unterwegs, als er mit einem am Straßenrand geparkten Hyundai zusammenstieß. Der Hammer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der ...

