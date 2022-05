POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Alleinunfall

Hamm-Uentrop (ots) - Ein unbekannter Mann wurde am Dienstag, 10. Mai, um 21.30 Uhr bei einem Einbruch in ein Wohnhaus am Ammerweg gestört - und zwar von den Hausbewohnern selbst. Der Einbrecher beschädigte zwischen 18.45 Uhr und 21.30 Uhr ein Fenster und durchwühlte mehrere Räume. Als das Ehepaar nach Hause kam, bemerkten sie, dass die Innenbeleuchtung auf der Rückseite ihres Hauses teilweise angeschaltet war. Der ...

