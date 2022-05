Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ehepaar stört Einbrecher - Täter flüchtet

Hamm-Uentrop (ots)

Ein unbekannter Mann wurde am Dienstag, 10. Mai, um 21.30 Uhr bei einem Einbruch in ein Wohnhaus am Ammerweg gestört - und zwar von den Hausbewohnern selbst.

Der Einbrecher beschädigte zwischen 18.45 Uhr und 21.30 Uhr ein Fenster und durchwühlte mehrere Räume. Als das Ehepaar nach Hause kam, bemerkten sie, dass die Innenbeleuchtung auf der Rückseite ihres Hauses teilweise angeschaltet war. Der 62-Jährige eilte in den Garten und traf dort auf den Einbrecher, der aus einem Dachfenster kletterte und sich an einer Regenrinne herunterhangelte.

Der Hausbewohner stellte den Unbekannten zur Rede und versuchte, ihn aufzuhalten. Doch der Einbrecher stieß ihn als auch seine 61-jährige Ehefrau, die zwischenzeitlich auch in den Garten kam, zur Seite und flüchtete in Richtung Ostwennemarstraße. Entwendet wurde ein hochwertiger Fotoapparat.

Angaben des Ehepaars zufolge ist der Unbekannte etwa 1,78 Meter groß, geschätzt zwischen 30 und 35 Jahre alt und hat einen dunklen Teint. Er hat einen schwarzen, langen Bart sowie eine sportliche Statur und sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Zur Tatzeit trug der Mann eine helle Hose, einen rot-braunen Blouson und eine dunkle Basecap. Außerdem hatte er einen grauen Rucksack bei sich.

Bei dem Einbruch entstand Sachschaden.

Hinweise zu dem Einbrecher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell