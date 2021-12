Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Gemeldeter Wohnungsbrand

Schwelm (ots)

Um 11:46 Uhr am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr in die Loher Str. alarmiert. Dort hatte ein Rauchmelder in einer Dachgeschosswohnung Alarm ausgelöst und ein Bewohner im 1. OG meldete Brandgeruch an die Leitstelle, die daraufhin die Feuerwehr mit dem Stichwort "Wohnungsbrand" alarmierte.

Vor Ort konnte der ersteintreffende Einsatzleiter schnell Entwarnung geben. Es hatte eine Bratpfanne auf einem Herd gebrannt. Das Feuer war aber bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch den Bewohner der betroffenen Dachgeschosswohnung gelöscht werden. Die Feuerwehr kontrollierte den Brandbereich und belüftete den verqualmten Bereich mit einem Hochleistungslüfter. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Hausbewohner übergeben.

Die Feuerwehr war mit 21 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 12:45 Uhr.

