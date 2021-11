Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Brandmeldealarm in Hotel, Westfalendamm

Schwelm (ots)

Am frühen Samstagmorgen (20.11.2021)um 04:56 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Hotel am Westfalendamm alarmiert. Dort hatte eine interne Brandmeldeanlage Feueralarm ausgelöst. Vor Ort erkundete ein Angriffstrupp den gemeldeten Bereich und konnte schnell Entwarnung geben. Ursache für die Auslösung war vermutlich Wasserdampf. Nach der Kontrolle wurde die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen des Hotels übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 12 Einsatzkräften 4 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt sowie die hauptamtliche Wachbesatzung und der Einsatzführungsdienst. Der Einsatz war gegen 05:45 Uhr beendet.

