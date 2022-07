Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Junge Frauen bestehlen Seniorin

Ahaus (ots)

Unter dem Vorwand, dringend auf die Toilette zu müssen, haben sich am Donnerstag, 28.07.2022, gegen 12.00 Uhr zwei Frauen Zugang in eine Wohnung einer Seniorin in Ahaus verschafft. Als die Geschädigte die Wohnungstür an der Hindenburgallee öffnete, drängten die Diebinnen in die Räumlichkeiten. Eine Person verwickelte die Ahauserin in ein Gespräch, während ihre Mittäterin aus dem Schlafzimmer Schmuckstücke entwendete. Anschließend flüchteten sie in Richtung Schlossgarten. Die Bestohlene beschrieb die Täterinnen wie folgt: 1. Person: circa 20 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, zierliche Statur, dunkler Teint, dunkle lange Haare. Sie trug ein Kleid. 2. Person: circa 20 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, dunkler Teint, kürzere dunkle Haare mit roten Strähnchen. Die Frau trug ein T-Shirt sowie eine Hose. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

