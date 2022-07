Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer stürzt

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich am Samstagmorgen, 30.07.2022, gegen 03.45 Uhr ein 29-jähriger Radfahrer in Ahaus. Der Ahauser war in Begleitung zweier weiterer Radfahrer auf dem Radweg der Bundesstraße 70 aus Richtung Vreden kommend in Richtung Ahaus-Alstätte unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der 29-Jährige. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Gestürzten fest. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können. Der Rettungsdienst brachte den Ahauser zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (db)

