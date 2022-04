Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei-Dienststelle in Horst wieder für Bürgerinnen und Bürger geöffnet

Gelsenkirchen (ots)

Ab sofort haben Bürgerinnen und Bürger wieder die Möglichkeit, im Stadtteil Horst mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten direkt ins Gespräch zu kommen und eine Anzeige zu erstatten. Aufgrund baulicher Maßnahmen, die nun abgeschlossen sind und die einen zusätzlichen Schutz vor Infektionen bieten, ist es möglich, dass in Horst die Polizei-Dienststelle von nun an montags bis freitags wieder von 10 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr besetzt und für die Bevölkerung zugänglich ist. Hier haben die Bürgerinnen und Bürger im Gegensatz zu den sonstigen Bezirksdienststellen zudem die Möglichkeit, persönlich eine Anzeige zu erstatten. Aufgrund der Corona-Pandemie war es in der Vergangenheit nicht möglich, die Bezirksdienststellen für den allgemeinen Publikumsverkehr geöffnet zu lassen. Insbesondere in Horst konnten so während der Pandemie auch keine Anzeigen persönlich entgegen genommen werden. Polizeipräsidentin Britta Zur besuchte am Montag, 25. April 2022 die neuen "alten" Räumlichkeiten an der Essener Straße gemeinsam mit Bezirksbürgermeister Joachim Gill. "Es ist gut und richtig, dass die Polizei auch in den einzelnen Ortsteilen präsent und ansprechbar ist. Wir nehmen das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung sehr ernst und tun was wir können, um nah bei den Menschen zu sein. In Horst bieten wir nach den erfolgten Umbaumaßnahmen ab sofort denselben Service wie vor der Pandemie", so Frau Zur. Die Dienststelle Horst ist keine Polizeiwache im klassischen Sinn, bietet aber tagsüber einen breiten Service für Bürgerinnen und Bürger. Neben der Anzeigenerstattung bekommt man dort Informationen allgemeiner Art und steht während der Öffnungszeiten zur Verfügung, wenn Hilfe benötigt wird. Dort haben auch die Bezirksdienstbeamten ihren Schreibtisch, die ohnehin den Großteil ihrer Arbeitszeit im Stadtteil unterwegs sind. Zudem arbeiten von dort aus Polizistinnen und Polizisten des Schwerpunktdienstes, die besondere Einsätze im gesamten Stadtgebiet wahrnehmen. Dies sind in erster Linie Präsenzaufgaben. Zudem leisten sie repressive und präventive Maßnahmen im Zusammenhang mit den Zielformulierungen aus dem Sicherheitsprogramm der Behörde, unterstützen den Wachdienst bei der Einsatzwahrnehmung und beteiligen sich an Großeinsätzen, wie Fußball- und Demonstrationslagen im Stadtgebiet. Darüber hinaus werden sie bei einsatz-unterstützenden Maßnahmen mit unseren Ordnungspartnern tätig, wie beispielsweise Amtsvollzugshilfeersuchen oder Objektüberprüfungen mit der Stadt Gelsenkirchen. Sie sind nicht zu verwechseln mit den Beamtinnen und Beamten des Wach- und Wechseldienstes, die von den beiden Polizeiwachen im Gelsenkirchener Süden (Wildenbruchstraße) und im Norden (Kurt-Schumacher-Straße) rund um die Uhr in ganz Gelsenkirchen im Einsatz sind und so stadtweit für Sicherheit und Ordnung sorgen. In den beiden Wachen ist es zudem möglich, jederzeit persönlich eine Anzeige zu erstatten. Zudem ist die Polizei stets über die Notrufnummer 110 telefonisch zu erreichen. Wählen Bürgerinnen und Bürger den Notruf und benötigen Hilfe, ist die Polizei grundsätzlich so zügig wie möglich vor Ort. Gleichwohl werden Einsätze stets priorisiert abgearbeitet, damit jeder so schnell wie möglich die Hilfe bekommt, die nötig ist.

