Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verdächtige Personen gestellt/zwei Festnahmen

Gelsenkirchen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am frühen Sonntagmorgen, 24. April 2022, die Polizei verständigt, weil sie gegen 2 Uhr auf einem Grundstück an der Straße Am Bugapark in Horst verdächtige Personen vermutete. Die Beamten fuhren daraufhin zu der Adresse und trafen auf dem Grundstück insgesamt sieben Personen an, die sie kontrollierten. Einer von ihnen, ein 28 Jahre alter Gelsenkirchener, hatte eine geringe Menge Betäubungsmittel dabei. Gegen ihn fertigten die Beamten eine Strafanzeige und stellten die verbotenen Substanzen sicher. Gegen zwei weitere Personen lagen offene Haftbefehle vor. Die Beamten nahmen die beiden daraufhin fest. Einer von ihnen, ein 34 Jahre alter Essener, konnte vor Ort den im Haftbefehl geforderten Geldbetrag zahlen. Den anderen, einen 31 Jahre alter Essener, brachten die Beamten zwecks Vollstreckung in eine Justizvollzugsanstalt.

