Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorläufige Festnahme nach Polizeieinsatz in Supermarkt

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in Rotthausen ist ein 27-Jähriger am Samstag, 23. April 2022, vorläufig festgenommen worden. Gegen 10.25 Uhr hatte der Mann versucht, den Kassenbereich des Geschäfts an der Steeler Straße zu passieren, ohne die mitgenommenen Waren zu bezahlen. Dabei stellte sich ihm ein 27-jähriger Mitarbeiter in den Weg, den der Tatverdächtige zunächst umschubste. Von anwesenden Kunden wurde der Angestellte sogleich beim Festhalten des renitenten Mannes unterstützt, bis alarmierte Polizeibeamte eintrafen. Bei dem Gerangel wurde der Supermarkt-Mitarbeiter leicht verletzt. Die Polizisten nahmen den Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt und sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt, vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Gegen ihn wurde außerdem ein Strafverfahren eingeleitet, da die Beamten bei seiner Durchsuchung zwei Tütchen mit Cannabis fanden, die sie sicherstellten.

