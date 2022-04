Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfallflucht in der Altstadt/die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 21. April 2022, rief ein 21 Jahre alter Gelsenkirchener die Polizei. Er fuhr gegen 22.10 Uhr mit seinem Opel auf dem linken Fahrstreifen der Ringstraße in Richtung Georgskirche. Den Beamten gegenüber gab er an, dass plötzlich in Höhe der Augustastraße ein weißer Mercedes, vermutlich eine C-Klasse, vom rechten auf den linken Streifen wechselte. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Opelfahrer aus, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. An seinem Auto entstand dadurch ein erheblicher Sachschaden. Der Mercedesfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet ihn, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden und sucht Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, Angaben zu dem Mercedes oder der Person am Steuer machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6226 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

