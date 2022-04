Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall und danach ein Schluck Bier auf den Schrecken?

Tiefenort (ots)

Eine 61-jährige Ford-Fahrerin befuhr Mittwochabend die Friedensstraße in Tiefenort in Richtung "Große Amtsgasse". An der Einmündung hätte sie die Vorfahrt gewähren müssen, fuhr allerdings in den Bereich ein und beachtete nicht, dass sich ein Autofahrer auf der Vorfahrtsstraße näherte. Trotz Vollbremsung krachten beide Autos ineinander. Nach Aussagen des Mannes kam es nach dem Unfall zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, weshalb er sich entschied, sein Auto nach Hause zu fahren und zu Fuß zurück zur Unfallstelle zu kommen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch und ein Test zeigte bei dem Mann einen Wert von 1,06 Promille. Er gab gegenüber den Polizisten an, dass er, als er an die Unfallstelle zurückkam, bei einem Nachbarn einkehrte und dort Bier trank und so die Zeit bis zum Eintreffen der Polizei überbrückt habe. Daraufhin musste er zwei Blutproben im Krankenhaus abgeben, um feststellen zu können, ob er tatsächlich erst nach dem Unfall Alkohol trank oder ob er bereits alkoholisiert war, als es zum Zusammenstoß kam.

