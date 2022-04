Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte wird durch Diensthund "Duke" verhindert

Gelsenkirchen (ots)

Am 24.04.22 gegen 01:00 Uhr kam es im Ortsteil Bulmke-Hüllen auf der Vandalenstraße zu Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte. Zuvor waren die Beamten zum Einsatzort gerufen worden, da es dort zu Auseinandersetzungen zwischen zwei Männern kam. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde ein 30-jähriger Gelsenkirchener von seinem 48-jährigen Kontrahenten mit einem Messer bedroht und beleidigt. Im Rahmen der Sachverhaltsabklärung konnte das Messer beim alkoholisierten Beschuldigten aufgefunden und sichergestellt werden. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung versuchte er dem Beamten seinen Ausweis zu entreißen. Dabei schlug der zunehmend aggressiv werdende Gelsenkirchener dem handelnden Beamten gegen den Arm und die Brust als dieser versuchte ihn auf Abstand zu halten. Daraufhin wurde er mittels Handfesseln fixiert wobei er weiter um sich schlug. Zwischenzeitlich war der 27-jährige Sohn im angrenzenden Wohnhaus auf den Sachverhalt aufmerksam geworden. Als sein Vater in Gewahrsam genommen werden sollte, stürmte der ebenfalls alkoholisierte junge Mann auf die Straße und versuchte die Beamten von hinten anzugreifen, um dies zu verhindern. Durch den vor Ort anwesenden Diensthundführer wurde deshalb der Einsatz des Diensthundes angedroht. Da der Angreifer der Aufforderung stehen zu bleiben nicht nachkam, stattdessen weiter mit erhobenen Fäusten die Beamten anging, wurde der Diensthund eingesetzt. Dieser beendete den Angriff indem er den Angreifer in den Oberschenkel biss. Anschließend wurde der Aggressor ebenfalls in Gewahrsam genommen. Zur Behandlung der Bisswunde wurde er mittels Krankenwagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Vater wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam eingeliefert, wo ihm ebenfalls eine Blutprobe entnommen wurde. Auf der Fahrt fügte er sich selbst oberflächliche Verletzungen an der Stirn zu, indem er mehrfach seinen Kopf gegen die Wände des Gefangentransporters schlug. Gegen Vater und Sohn wurden Strafverfahren eingeleitet.

